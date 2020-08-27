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≡ Дневник пациента провизора «Ковид-2»
 
 
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§ NG.kz
Дневник пациента провизора «Ковид-2»
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39723

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 08:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так получилось, что тему ковида я изучала изнутри. Как пациент, конечно. А потому не претендую ни на какие обобщения и выводы. Только впечатления, которые записывала практически все время. Но мне кажется, что взгляд из больничной палаты важен и нужен. Оттуда виднее и героизм медработников, и дырки системы здравоохранения. В общем, что получилось, то получилось.
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§ Vit
Дневник пациента провизора «Ковид-2»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9739

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 27.08.20 - 08:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне лично четыре раза в день кололи антибиотик, еще один раз давали в таблетках. Кроме этого, полагались разжижающий кровь препарат и противоязвенное средство - как я понимаю, чтобы уменьшить вредное действие лекарств на желудок.

Что было в системе, не знаю


_________________________/
В выписки указывают сколько и какие лекарства получали. У нас было так. Тоже Тобыл только инфекционная больница. Не психушка. В выписки полностью все написано. В основном капельницы эта простая вода сглюкозой. Только очень тяжёлым с большим поражения лёгких у нас через капельницу делали антибиотики.

[Исправлено: Vit, 27.08.2020 - 07:12]
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§ Vit
Re: Дневник пациента провизора «Ковид-2»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9739

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 27.08.20 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они разные. Одни в болезни паникуют. Другие поражают оптимизмом. У нас палата была, как на подбор, веселая, хотя женщины практически все в возрасте. Я подружилась с потрясающей бабушкой Лидой, которая живет в п. Качар, в свои 84 года ездит на велосипеде на дачу, делает завивку и в целом любит модничать. Она рассказывала истории из детства и вспоминала войну, давала советы и наставления, а я угощала ее фруктами и чаем. Потом бабушку Лиду выписали, стало грустно.

_____________________________________________
Тоже Оля я попал в весёлую палату. Нас в палате 4 человека, все разные абсолютно, в жизни врятли бы общались. , интересно было. С дружились. После выписки со звониваемся. Недавно все встретились в ресторане. Посидели, посмеялись, повспоминали будни больничные. Кстати ваша бабушка это легенда уже. Я про неё знал. У вас медсестра там работала знакомая, рассказывала, какая бабуля движняковая и первая на гимнастику рвалась, всех подымала. Очень жизнерадостная.
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§ сайлау курманов
Re: Дневник пациента провизора «Ковид-2»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4028

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 27.08.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот на той неделе съездил в Аркалык, хотел написать об этом, да времени в обрез. Самое главное, что три вагона битком забито - пенсионерами, молодежи можно сказать и нет. Не сидится старикам, рвутся по своим дела. Маску практически никто не одевал, правда на перрон выходили в маске, но видимо из-за боязни быть оштрафованным. На Тоболе, где стояли пол часа в буфете и многочисленных ларьках тоже самое, пирожки подают в мешочке, но докладывают голыми руками. Мне кажется осеннего карантина нам не избежать. Народ не верит в вирус или не хотят верить.
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* Змея Подколодная
Re: Дневник пациента провизора «Ковид-2»
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1231

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 27.08.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И она рассказала, что, например, в нашем отделении у медперсонала нет шапочек к противочумным костюмам, и на голову они надевают бахилы

Вся суть в одном предложении.
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