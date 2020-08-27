Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39722

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек пришли сегодня, 27 августа, утром к зданию Костанайского медицинского колледжа, чтобы разобраться в конфликтной ситуации, связанной с поступлением в это учебное заведение.
Читать новость
§ Партизан7
Re: «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
65

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 27.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша газета. Название статьи./"Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае.

Опять медицинский колледж.
Бог видит....
Профайл Посетить вебсайт
* peshexod
Re: «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3630

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 27.08.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А они строят общагу Ё!
Рассказывают нам о важности подготовки медицинских кадров, лицемеры!
Постройте полноценный учебный корпус сначала, там же на пятачке на трансформаторную будку вонзите!
Дети хотят учиться, а они объясняют им почему не смогут!
Да что там объяснять? Никто и не думает на самом деле о детях и медицине.
Кругом временщики с растопыренным карманом, как раз то о чём Президент недавно говорил.
Профайл
§ Victor Yang
«Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13132

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 27.08.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
А они строят общагу

Вы как кое-кто со ступой с этой общагой.
Профайл
* abaika95
Re: «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4779

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 27.08.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А они строят общагу Ё!Рассказывают нам о важности подготовки медицинских кадров, лицемеры/


Цитата-/Опять медицинский колледж.Бог видит..../


Обиженные жильцы соседнего двора прям как Россия 24) чуть что не так в стане противника,сразу начинают это обсасывать и злорадствовать)

Совет на следующем плакате дабы привлечь
обешственое внимание как вы хотите,напишите что "Если запретим строительство общаги то каждому обеспечим поступление в универ!!" )) И 50 голосов сразу у вас) а дальше создаём партию и выдвигаемся в парламент))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: peshexod, Сергей kst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 5
Всего: 94

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 42 Queries | 60 Files Loaded: 545.89 Ko | Raw HTML: 54.89 Ko -