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≡ С 1 сентября за свет костанайцам придется платить больше
 
 
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§ NG.kz
С 1 сентября за свет костанайцам придется платить больше
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39722

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Областной департамент комитета по регулированию естественных монополий удовлетворил заявку ТОО «КЭЦ» на повышение тарифа. Для бытовых потребителей плата за киловатт/час электроэнергии теперь составит 17,17 тенге вместо 16,35 тенге.
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* Сергей kst
С 1 сентября за свет костанайцам придется платить больше
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
225

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 27.08.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
энергетики обосновывали рост своих тарифов подорожанием с 1 июля электроэнергии у производящих станций на 25%.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39717

А почему антимонопольное ведомство не задаст вопрос производящим станциям,с какова х...фига они подняли цену?Я полагаю, эл.энергию мы потребляем Казахстанского производства.Или эти небожители(ТОО «Экибастузская ГРЭС-1;АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» (Аксуская ГРЭС);ТОО ГРЭС «Корпорация Казахмыс»;АО «Жамбылская ГРЭС»)которые нам поднимают цены,не по зубам импотентным ведомствам?
В мире кризис, каронавирус,а цены растут.Минимальная зп 42500,а штрафы за отсутствие маски 83000.У правящих элит что,петрушка в головах?Или они думают,что народ бесконечно будет "хавать" весь этот бардак?

[Исправлено: Сергей kst, 27.08.2020 - 17:27]
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* peshexod
Re: С 1 сентября за свет костанайцам придется платить больше
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3630

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 27.08.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот это хорошая новость!
Теперь после оплаты электроэнергии и интернета на пиво не останется, начну здоровый образ жизни))
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§ dandiv
Re: С 1 сентября за свет костанайцам придется платить больше
d


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
874

Регистрация:
03.12.09
Отправлено: 27.08.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не сильно ли они оборзели - второй раз за год поднимать тарифы?
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* peshexod
Re: С 1 сентября за свет костанайцам придется платить больше
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3630

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 27.08.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
эл.энергию мы потребляем Казахстанского производства.


Именно поэтому и поднимают цену, раньше доля россиян была, теперь наши карманы растопырили
:lol:
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