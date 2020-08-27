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≡ У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного спортобъекта пока вызывает у спортсменов опасения
 
 
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§ NG.kz
У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного спортобъекта пока вызывает у спортсменов опасения
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39722

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский лыжник Михаил ЩУР считает, что строительство ведется с нарушениями. По его наблюдениям, возле недостроенного здания скапливаются подземные воды, а трасса - неровная и будет только мешать проведению качественных тренировок и соревнований.
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* peshexod
Re: У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3630

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 27.08.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надеюсь, что хотя бы после статьи чиновники обратят на это внимание и решат проблемы

Для них это не проблема, это проблема Ваша и детей.
Завтра этих чиновников переведут в другую область или орган, а то может и посадят, они не надолго ))
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