peshexod Re: «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3630

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:02 А они строят общагу Ё!

Рассказывают нам о важности подготовки медицинских кадров, лицемеры!

Постройте полноценный учебный корпус сначала, там же на пятачке на трансформаторную будку вонзите!

Дети хотят учиться, а они объясняют им почему не смогут!

Да что там объяснять? Никто и не думает на самом деле о детях и медицине.

Кругом временщики с растопыренным карманом, как раз то о чём Президент недавно говорил.