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≡ "Доброе утро" в маршруте № 24
 
 
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§ NG.kz
"Доброе утро" в маршруте № 24
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39721

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 августа 2020 года, 8.30 утра. Водитель автобуса маршрута № 24, гос.номер № 683 AF кричит, чтобы не стояли возле передней двери, а стояли в проходе в середине автобуса. Автобус переполнен, душно, все окна закрыты.
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§ сайлау курманов
Re: "Доброе утро" в маршруте № 24
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4028

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 26.08.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватит уже про автобусы , водителям и так тяжело, вы ещё тут керасину подливаете
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§ Змея Подколодная
Re: "Доброе утро" в маршруте № 24
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1226

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 27.08.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро опять будете ходить пешком, но с малым риском заразиться) А с другой стороны, вопят возле акимата, маски хоть на опу натянем, будем соблюдать меры безопасности строго) И что?) Вот открыли все) И никто ничего не соблюдает) Бла-бла-бла)
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§ ladas
Re: "Доброе утро" в маршруте № 24
l


(Пользователи)
Сообщений:
17

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 27.08.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Хватит уже про автобусы , водителям и так тяжело, вы ещё тут керасину подливаете


А никто и не трогает водителей. Речь о наведении порядка в организации перевозок. Действительно автобус 24, очень долго ждать. Если раньше постоянно можно было увидеть автобус на своей остановке в ожидании пассажиров (на ЖДвокзале), один уходит на маршрут его место занимает другой. А сейчас пусто, никого нет, минуты десятками исчисляются, пока дождёшься кого-нибудь. Также и остальные автобусы, такое ощущение, что назло делают. Им не разрешили поднять оплату за проезд, в отместку они убрали часть автобусов на линии. Мы себе снизим расходы, а вы как хотите.
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