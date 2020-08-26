Цитата: сайлау курманов:

Хватит уже про автобусы , водителям и так тяжело, вы ещё тут керасину подливаете



А никто и не трогает водителей. Речь о наведении порядка в организации перевозок. Действительно автобус 24, очень долго ждать. Если раньше постоянно можно было увидеть автобус на своей остановке в ожидании пассажиров (на ЖДвокзале), один уходит на маршрут его место занимает другой. А сейчас пусто, никого нет, минуты десятками исчисляются, пока дождёшься кого-нибудь. Также и остальные автобусы, такое ощущение, что назло делают. Им не разрешили поднять оплату за проезд, в отместку они убрали часть автобусов на линии. Мы себе снизим расходы, а вы как хотите.