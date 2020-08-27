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≡ В Челябинской области коровы напали на женщину и устроили полицейскому забег
 
 
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§ NG.kz
В Челябинской области коровы напали на женщину и устроили полицейскому забег
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39721

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионерка пострадала, когда попыталась прогнать бесхозное стадо с детской площадки пятиэтажки в Верхнем Уфалее. Женщине вызвали скорую, но агрессивные животные не давали медикам проехать.
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§ юля елиссева
Re: В Челябинской области коровы напали на женщину и устроили...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1683

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 27.08.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лучше бы корова полицая забодала, чем бабулю..
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§ drakon
В Челябинской области коровы напали на женщину и устроили полицейскому забег
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19876

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
лучше бы корова полицая забодала,

Коровы же не - дуры.
У полицаев, есть - пистолетки... :lol: ;-)
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§ ladas
Re: В Челябинской области коровы напали на женщину и устроили...
l


(Пользователи)
Сообщений:
17

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 27.08.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то испанская корова, засланная. Наши коровы не нападают на людей. Там она явно одна зачинщица, остальные за ней просто следуют.
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