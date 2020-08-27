Rexyn Порыв канализационной трубы в логу Абильсай #1





(Администрация сайта) Сообщений: 232

Регистрация: 22.11.17 (Администрация сайта) Отправлено: - 16:16 В пресс-службе ГКП "Костанай-Су" сообщили, что течь устранена. Публикуем предоставленный комментарий.



"Канализационный коллектор по улице Фролова эксплуатируется с 1966 года диаметр-800 мм, материал - железобетон. 29 июля 2020 года в 22 часов 11 минут в аварийно-диспетчерскую службу водоканала поступила заявка от жителя на течь с канализационной трубы лог Абильсай. Дежурная бригада ГКП «Костанай-Су» незамедлительно провела обследование данного участка, излива стоков на поверхность не было обнаружено. 30 июля 2020 года произвели ремонтные работы по закрытию образовавшейся отверстия из-за изношенности (ветхости) канализационной трубы. После 29 июля текущего года заявок и жалоб в аварийно-диспетчерскую службу по данному участку не поступало. При обнародовании Вами вышеуказанной статьи, ГКП «Костанай-Су» незамедлительно провело обследование участка (лога) излива канализационных стоков на поверхности нет. На данной момент проведены работы по восстановлению канализационной трубы."



Фото от 30 июля







Фото и видео от 27 августа.



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