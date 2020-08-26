Kairat stayer Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса #16 K





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2033

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:35 Цитата: alex_60:

дайджест. они перепечатку сделали из дойче велле,



Перепечатка исключена, дойче велле заметка от 12.08.2020 года, в газете ру от 05.08.2020 года. Есть признанные всеми странами нормы и стандарты, вводить препараты для общего пользования после прохождения всех этапов испытаний, в том числе клинических на людях -т третьи этап. При этом все результаты всех промежуточных этапов с заключениями предоставляются в ВОЗ и последние с привлечением экспертов одобряют или не одобряют, затем рекомендуют для применения.