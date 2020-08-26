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≡ Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
 
 
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§ NG.kz
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39716

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. При этом отмечается, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе.
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§ alex_60
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9070

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Газета РУ тоже наверное антироссийское, которое в начале месяца точнее 5 августа 2020 года отмечала:


дайджест.
они перепечатку сделали из дойче велле,
тексты то одинаковые.
тем более политику газеты.ру заложил прежний владелец
ЮКОС, иначе Ходорковский .
а он к России неровно дышал и дышит.
так что...

[Исправлено: alex_60, 27.08.2020 - 13:25]
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§ Kairat stayer
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2033

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дайджест. они перепечатку сделали из дойче велле,


Перепечатка исключена, дойче велле заметка от 12.08.2020 года, в газете ру от 05.08.2020 года. Есть признанные всеми странами нормы и стандарты, вводить препараты для общего пользования после прохождения всех этапов испытаний, в том числе клинических на людях -т третьи этап. При этом все результаты всех промежуточных этапов с заключениями предоставляются в ВОЗ и последние с привлечением экспертов одобряют или не одобряют, затем рекомендуют для применения.
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§ Kairat stayer
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2033

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дайджест. они перепечатку сделали из дойче велле, тексты то одинаковые.


Можно привести 10 и более источников, но это не важно. Важно, что вакцина в будущем будет рабочей и будет помогать людям всей планеты.
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§ alex_60
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9070

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ВОЗ и последние с привлечением экспертов одобряют или не одобряют


твои друзья вышли из ВОЗ.
так что тебе ссылаться на них (воз) как бы ни к лицу..
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§ Kairat stayer
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2033

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
твои друзья вышли из ВОЗ. так что тебе ссылаться на них (воз) как бы ни к лицу..


Ко всем странам отношусь доброжелательно, тем более право любой страны выходить или оставаться там.
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