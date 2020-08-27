nmv85 Re: Видео о штрафе за многоразовую маску прокомментировали в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 73

Регистрация: 23.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:22 это и ежу понятно, что маски надо менять каждые 2-3 часа,ну извините дорогое наше правительство,мы столько не зарабатываем что бы менять сие "удовольствие" каждый час. А определиться уже как бы надо, одноразовые или многоразовые,можно ли или нельзя. я вот думаю с собой постановление носить что бы в случае чего показать, а то докажи потом что "ты не верблюд".