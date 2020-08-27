Цитата: Гриня:

Нынешние ономасты видно забыли про эту улицу,а вы им напомнили. Вангую что не долго осталось существовать в Костанае улице Юлии Журавлевой.

Не. Ономастам нужны большие улицы, по возможности ценральные. А Журавлевой, Юный боец, Красный кузнец долго будут ещё существовать - никому они не нужны для наименования.