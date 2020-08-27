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≡ Юлия - учительница и партизанка
 
 
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§ NG.kz
Юлия - учительница и партизанка
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39716

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще недавно на карте Костаная можно было прочитать названия улиц, связанных с установлением советской власти: Октябрьская, Павших Борцов, Повстанческая, Куйбышева, Ленина. Сейчас все они переименованы. Но сохранились еще названия, хранящие память о событиях, которые происходили сто лет назад. Одна из них носит имя участницы краснопартизанского восстания Юлии Журавлевой.
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§ Гриня
Re: Юлия - учительница и партизанка
Г


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
698

Регистрация:
11.04.12
Отправлено: 27.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья интересная,с исторической точки зрения,но автор оказывает "медвежью" услугу жителям города.Нынешние ономасты видно забыли про эту улицу,а вы им напомнили. Вангую что не долго осталось существовать в Костанае улице Юлии Журавлевой. :-(
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§ Victor Yang
Re: Юлия - учительница и партизанка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13131

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 27.08.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Нынешние ономасты видно забыли про эту улицу,а вы им напомнили. Вангую что не долго осталось существовать в Костанае улице Юлии Журавлевой.

Не. Ономастам нужны большие улицы, по возможности ценральные. А Журавлевой, Юный боец, Красный кузнец долго будут ещё существовать - никому они не нужны для наименования.
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§ drakon
Юлия - учительница и партизанка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19875

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
никому они не нужны для наименования.

Ну почему? Каким нибудь Районным или
акимам Сельских округов - понадобится... :lol: ;-)
У них же тоже родственники - есть.
В память о них... :lol: :-x

[Исправлено: drakon, 27.08.2020 - 13:01]
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§ Змея Подколодная
Re: Юлия - учительница и партизанка
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1225

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 27.08.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нужны большие улицы, по возможности ценральные

Таковых уже не осталось. Все уже переименовано. Держись,Юля, держись.
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