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≡ Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
 
 
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§ NG.kz
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39716

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. При этом отмечается, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе.
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§ alex_60
Re: Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9070

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такая еще информация

///Вакцина для поставки в Казахстан будет произведена одним из международных партнеров Российского фонда прямых инвестиций. ///
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§ юля елиссева
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1682

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 26.08.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в англоязычном интернете много мемов по поводу российской вакцины. полагают что после ее введения человек полюбит путина, водку, станет ходить в фуфайке и играть на балалайке.
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§ Гога
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2776

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 27.08.20 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НУ ЧТО РОДные ПОРА ТЕПЕРЬ И НАМ ПОЗАБАВИТЬСЯ НАД НИМИ! ОНИ РЖАЛИ НАД НАМИ ОООЧЕНЬ ДОЛГО, ТЕПЕРЬ НАШ ЧЕРЁД ПОГЛУМИТЬСЯ НАД НИМИ😉💃 ЕСЛИ ВАС ВДУГ ЗАСТАВЯТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ДОВЕДИТЕ ИХ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ! 😂 И ЧТОБ ВСЕ БУМАГИ БЫЛИ БЫ ПРИ НИХ!)) Не они вам жизнь давали! 🔴 ПРАВОВОЙ ПОДХОД. Что делать если Вас заставляют ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ! Ни в коем случае не отказываться от вакцины, напротив, запросите ряд документов: - ✅Сертификат качества на препарат. - ✅Сведения о производителе препарата. - ✅Документы, лицензии производителя препарата. а✅)выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. б)✅документы о допуске и аккредитации фирмы. с)✅действующие лицензии фирмы. - ✅Сертификаты испытаний препарата. - ✅Побочные действия препарата. - ✅Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма. - ✅Документы лица, которое делает прививку. а)✅обучение б)✅аттестация c)✅допуск к работе д)✅медицинская книжка с)✅сертификат об отсутствии COVID19 После предоставления ВСЕХ документов нужно взять под роспись 1 образец препарата на анализ, далее сдать его на химический анализ воды в лабораторию. После этого нужно взять 🔴 ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО С ВАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ УКОЛА, это обязательное условие!!! Распечатайте это требование и выдавайте ПОД РОСПИСЬ тем лицам, кто хочет сделать СОМНИТЕЛЬНУЮ вакцину.

[Исправлено: Gljuk, 27.08.2020 - 09:58]
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§ Горожанин_kst
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1713

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 27.08.20 - 04:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Это всё лирика, Гога. Ты, к примеру, по делам в Россие-матушки бываешь? Так вот, забудь, пока прививку не получишь. И никаких больше уговоров. Действенно? А ведь так и будет.
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§ юля елиссева
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1682

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 27.08.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
товарищ Гога, вышки 5G тоже будешь громить, когда они появятся?
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§ Гога
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2776

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 27.08.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Горожанин_kst

---Вообще-то живу тут ,в Россиию
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§ Гога
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2776

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 27.08.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
юля елиссева

----Ну нельзя же все так серъезно воспринимать :lol: :lol: !!!???
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§ Victor Yang
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13131

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 27.08.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
После предоставления ВСЕХ документов нужно взять под роспись 1 образец препарата на анализ, далее сдать его на химический анализ воды в лабораторию. После этого нужно взять 🔴 ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО С ВАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ УКОЛА, это обязательное условие!!!

Бред полный. Какой дурак согласится провести за свой счет анализ препарата, вместо того чтобы просто отказаться от прививки?
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§ alex_60
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9070

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
НУ ЧТО РОДные ПОРА ТЕПЕРЬ И НАМ ПОЗАБАВИТЬСЯ НАД НИМИ! ОНИ РЖАЛИ НАД НАМИ ОООЧЕНЬ ДОЛГО, ТЕПЕРЬ НАШ ЧЕРЁД ПОГЛУМИТЬСЯ НАД НИМИ😉💃 ЕСЛИ ВАС ВДУГ ЗАСТАВЯТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ДОВЕДИТЕ ИХ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ! 😂 И ЧТОБ ВСЕ БУМАГИ БЫЛИ БЫ ПРИ НИХ!


орать ,да еще ночью.
да еще бредятину.
неприлично вообще то.
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§ Горожанин_kst
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1713

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 27.08.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Значит можешь мозги им пое.
А нам, увидишь, без прививки въезд к вам будет заказан. К бабке не ходить.
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§ Kairat stayer
Re: Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2033

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При этом отмечается, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после проведения всех стадий клинических испытаний вакцины.

В заметке указано, что вакцинация возможна только после всех стадий испытаний на добровольной и бесплатной основе, при этом третья стадия это - клинические испытания на добровольцах. Также отмечено, что в РФ в октябре 2020 года одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины. В ней примут участие более 40 тысяч человек.

Иммунологи и ВОЗ призывают не спешить с вакцинацией, быстрое внедрение вакцины от коронавируса, без завершения третьего этапа может поставить под угрозу многих здоровых людей.

В настоящее время уже третью фазу испытаний на добровольцах проходит шесть вакцин, разработанных западными и китайскими фирмами. Ранее испытывали на животных, в частности обезьянах, свиньях и.т.д.

Подробнее здесь: https://www.dw.com/ru/voz-sderzhanno-vyskazalsja-po-povodu-rossijskoj-vakciny-ot-koronavirusa/a-54534509
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§ Змея Подколодная
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1225

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 27.08.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
полагают что после ее введения человек полюбит путина, водку, станет ходить в фуфайке и играть на балалайке

Так а где наша обещанная? Над которой так усердно работали наши ученые))))) Сделайте и пусть воспылают любовью все привитые чудо вакциной к кумысу и бешбармаку)
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§ alex_60
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9070

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
может поставить под угрозу многих здоровых людей.


дойче велле другого написать и не может.
антироссийское сми.
ну для тебя это самое то.
давай еще что там голос америки говорит.
для полной картины.
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§ Kairat stayer
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2033

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дойче велле другого написать и не может. антироссийское сми. ну для тебя это самое то. давай еще что там голос америки говорит. для полной картины.


Да, кругом недоброжелатели, особый путь развития, разработана первая в мире вакцина...

Газета РУ тоже наверное антироссийское, которое в начале месяца точнее 5 августа 2020 года отмечала:

Быстрое внедрение вакцины от коронавируса может поставить под угрозу состояние многих здоровых людей, которым она будет введена. Для того, чтобы рассматривать вариант ее распространения, нужно как минимум завершить третий этап испытаний, уверены иммунологи. В России первую вакцину планируют зарегистрировать уже через 10 дней, однако в ВОЗ относятся к этому событию крайне скептично и призывают не спешить.

Подробнее здесь: https://www.gazeta.ru/social/2020/08/04/13177987.shtml
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