Гога Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2776

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:00 НУ ЧТО РОДные ПОРА ТЕПЕРЬ И НАМ ПОЗАБАВИТЬСЯ НАД НИМИ! ОНИ РЖАЛИ НАД НАМИ ОООЧЕНЬ ДОЛГО, ТЕПЕРЬ НАШ ЧЕРЁД ПОГЛУМИТЬСЯ НАД НИМИ😉💃 ЕСЛИ ВАС ВДУГ ЗАСТАВЯТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ДОВЕДИТЕ ИХ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ! 😂 И ЧТОБ ВСЕ БУМАГИ БЫЛИ БЫ ПРИ НИХ!)) Не они вам жизнь давали! 🔴 ПРАВОВОЙ ПОДХОД. Что делать если Вас заставляют ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ! Ни в коем случае не отказываться от вакцины, напротив, запросите ряд документов: - ✅Сертификат качества на препарат. - ✅Сведения о производителе препарата. - ✅Документы, лицензии производителя препарата. а✅)выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. б)✅документы о допуске и аккредитации фирмы. с)✅действующие лицензии фирмы. - ✅Сертификаты испытаний препарата. - ✅Побочные действия препарата. - ✅Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма. - ✅Документы лица, которое делает прививку. а)✅обучение б)✅аттестация c)✅допуск к работе д)✅медицинская книжка с)✅сертификат об отсутствии COVID19 После предоставления ВСЕХ документов нужно взять под роспись 1 образец препарата на анализ, далее сдать его на химический анализ воды в лабораторию. После этого нужно взять 🔴 ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО С ВАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ УКОЛА, это обязательное условие!!! Распечатайте это требование и выдавайте ПОД РОСПИСЬ тем лицам, кто хочет сделать СОМНИТЕЛЬНУЮ вакцину.



[Исправлено: Gljuk, 27.08.2020 - 09:58]