NG.kz Арсен Жетписпаев: «Вижу цель» N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:23 Министерство образования объявило, что в этом году обязательное ношение школьной формы отменяется. Для швейников это стало ударом в солнечное сплетение. Планировать пошив фабрики начинают с января - определяют объемы, закупают ткани, потом в июле-августе шьют. Именно так было в Костанае. В итоге производственный кооператив «Большевичка» сработал на склад. Насколько чувствителен оказался этот и другие удары «коронакризиса» для экономики ПК? Успел ли он наработать запас прочности за два года, которые действует под новым руководством? И куда движется одно из немногих живых предприятий в областном секторе легкой промышленности? На вопросы «НГ» ответил заместитель председателя производственного кооператива Арсен ЖЕТПИСПАЕВ.

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