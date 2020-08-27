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≡ Видео о штрафе за многоразовую маску прокомментировали в Минздраве
 
 
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§ NG.kz
Видео о штрафе за многоразовую маску прокомментировали в Минздраве
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39713

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанец записал на видео момент, когда, как он заявил, его оштрафовали на 30 МРП (83 340 тенге).
В Министерстве здравоохранения прокомментировали видео о "запрете" на ношение многоразовых масок
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§ maxsaf
Re: Видео о штрафе за многоразовую маску прокомментировали в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7430

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все. Приплыли. Носить маску для карнавала, да еще и в кармане - не выйдет))
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§ Shegendalf
Re: Видео о штрафе за многоразовую маску прокомментировали в...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
153

Регистрация:
11.01.07
Отправлено: 27.08.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
осить маску для карнавала, да еще и в кармане - не выйдет

Ну, справедливости ради у нас смелых не было чтобы это опробовать :lol:
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