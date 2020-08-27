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≡ Арсен Жетписпаев: «Вижу цель»
 
 
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§ NG.kz
Арсен Жетписпаев: «Вижу цель»
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39713

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство образования объявило, что в этом году обязательное ношение школьной формы отменяется. Для швейников это стало ударом в солнечное сплетение. Планировать пошив фабрики начинают с января - определяют объемы, закупают ткани, потом в июле-августе шьют. Именно так было в Костанае. В итоге производственный кооператив «Большевичка» сработал на склад. Насколько чувствителен оказался этот и другие удары «коронакризиса» для экономики ПК? Успел ли он наработать запас прочности за два года, которые действует под новым руководством? И куда движется одно из немногих живых предприятий в областном секторе легкой промышленности? На вопросы «НГ» ответил заместитель председателя производственного кооператива Арсен ЖЕТПИСПАЕВ.
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§ kolibri
Re: Арсен Жетписпаев: «Вижу цель»
kolibri


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
40

Регистрация:
18.02.19
Отправлено: 27.08.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толково сказано и написано. Пришел креативный руководитель, может и не все сразу будет получаться, но сохранить такое мощное предприятие просто необходимо. В нынешних непростых реалиях это большой труд. Удачи коллективу.
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§ Сергей kst
Арсен Жетписпаев: «Вижу цель»
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
224

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 27.08.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учитесь,акимы.Вот таких хозяйственников на государственные должности ,а не этих "высоких личностей"типа Карагусовой и Ко.-(кто как содержится,тот так и работает)...Вспоминается фильм Бандитский Петербург,а точнее разговор Антибиотика с Адвокатом,в котором Антибиотик(Виктор Палыч)точно охарактеризовал работу чинуш.
https://www.youtube.com/watch?v=PnpmlPW0cUs Смотреть с 00.30

[Исправлено: Сергей kst, 27.08.2020 - 10:52]
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