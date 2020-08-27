Цитата: Они разные. Одни в болезни паникуют. Другие поражают оптимизмом. У нас палата была, как на подбор, веселая, хотя женщины практически все в возрасте. Я подружилась с потрясающей бабушкой Лидой, которая живет в п. Качар, в свои 84 года ездит на велосипеде на дачу, делает завивку и в целом любит модничать. Она рассказывала истории из детства и вспоминала войну, давала советы и наставления, а я угощала ее фруктами и чаем. Потом бабушку Лиду выписали, стало грустно.

_____________________________________________

Тоже Оля я попал в весёлую палату. Нас в палате 4 человека, все разные абсолютно, в жизни врятли бы общались. , интересно было. С дружились. После выписки со звониваемся. Недавно все встретились в ресторане. Посидели, посмеялись, повспоминали будни больничные. Кстати ваша бабушка это легенда уже. Я про неё знал. У вас медсестра там работала знакомая, рассказывала, какая бабуля движняковая и первая на гимнастику рвалась, всех подымала. Очень жизнерадостная.