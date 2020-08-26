|
| Гога
|
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
|
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2774
Регистрация: 06.07.18
|
|Отправлено: 27.08.20 - 02:00
|
|НУ ЧТО РОДные ПОРА ТЕПЕРЬ И НАМ ПОЗАБАВИТЬСЯ НАД НИМИ! ОНИ РЖАЛИ НАД НАМИ ОООЧЕНЬ ДОЛГО, ТЕПЕРЬ НАШ ЧЕРЁД ПОГЛУМИТЬСЯ НАД НИМИ😉💃 ЕСЛИ ВАС ВДУГ ЗАСТАВЯТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ДОВЕДИТЕ ИХ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ! 😂 И ЧТОБ ВСЕ БУМАГИ БЫЛИ БЫ ПРИ НИХ!)) Не они вам жизнь давали! 🔴 ПРАВОВОЙ ПОДХОД. Что делать если Вас заставляют ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ! Ни в коем случае не отказываться от вакцины, напротив, запросите ряд документов: - ✅Сертификат качества на препарат. - ✅Сведения о производителе препарата. - ✅Документы, лицензии производителя препарата. а✅)выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. б)✅документы о допуске и аккредитации фирмы. с)✅действующие лицензии фирмы. - ✅Сертификаты испытаний препарата. - ✅Побочные действия препарата. - ✅Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма. - ✅Документы лица, которое делает прививку. а)✅обучение б)✅аттестация c)✅допуск к работе д)✅медицинская книжка с)✅сертификат об отсутствии COVID19 После предоставления ВСЕХ документов нужно взять под роспись 1 образец препарата на анализ, далее сдать его на химический анализ воды в лабораторию. После этого нужно взять 🔴 ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО С ВАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ УКОЛА, это обязательное условие!!! Распечатайте это требование и выдавайте ПОД РОСПИСЬ тем лицам, кто хочет сделать СОМНИТЕЛЬНУЮ вакцину.
[Исправлено: Gljuk, 27.08.2020 - 09:58]
|
|
|
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать
Гостей: 101
Пользователей: 1
Всего: 102Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020,
E-mail: ng@ng.kz,
Телефон: 8 (7142) 53-51-51
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 545.89 Ko | Raw HTML: 57.94 Ko -