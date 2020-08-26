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≡ Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
 
 
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§ NG.kz
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39713

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. При этом отмечается, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе.
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§ alex_60
Re: Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9065

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такая еще информация

///Вакцина для поставки в Казахстан будет произведена одним из международных партнеров Российского фонда прямых инвестиций. ///
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* юля елиссева
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1682

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 26.08.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в англоязычном интернете много мемов по поводу российской вакцины. полагают что после ее введения человек полюбит путина, водку, станет ходить в фуфайке и играть на балалайке.
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§ Гога
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2774

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 27.08.20 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НУ ЧТО РОДные ПОРА ТЕПЕРЬ И НАМ ПОЗАБАВИТЬСЯ НАД НИМИ! ОНИ РЖАЛИ НАД НАМИ ОООЧЕНЬ ДОЛГО, ТЕПЕРЬ НАШ ЧЕРЁД ПОГЛУМИТЬСЯ НАД НИМИ😉💃 ЕСЛИ ВАС ВДУГ ЗАСТАВЯТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ДОВЕДИТЕ ИХ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ! 😂 И ЧТОБ ВСЕ БУМАГИ БЫЛИ БЫ ПРИ НИХ!)) Не они вам жизнь давали! 🔴 ПРАВОВОЙ ПОДХОД. Что делать если Вас заставляют ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ! Ни в коем случае не отказываться от вакцины, напротив, запросите ряд документов: - ✅Сертификат качества на препарат. - ✅Сведения о производителе препарата. - ✅Документы, лицензии производителя препарата. а✅)выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. б)✅документы о допуске и аккредитации фирмы. с)✅действующие лицензии фирмы. - ✅Сертификаты испытаний препарата. - ✅Побочные действия препарата. - ✅Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма. - ✅Документы лица, которое делает прививку. а)✅обучение б)✅аттестация c)✅допуск к работе д)✅медицинская книжка с)✅сертификат об отсутствии COVID19 После предоставления ВСЕХ документов нужно взять под роспись 1 образец препарата на анализ, далее сдать его на химический анализ воды в лабораторию. После этого нужно взять 🔴 ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО С ВАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ УКОЛА, это обязательное условие!!! Распечатайте это требование и выдавайте ПОД РОСПИСЬ тем лицам, кто хочет сделать СОМНИТЕЛЬНУЮ вакцину.

[Исправлено: Gljuk, 27.08.2020 - 09:58]
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§ Горожанин_kst
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1712

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 27.08.20 - 04:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Это всё лирика, Гога. Ты, к примеру, по делам в Россие-матушки бываешь? Так вот, забудь, пока прививку не получишь. И никаких больше уговоров. Действенно? А ведь так и будет.
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* юля елиссева
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1682

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 27.08.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
товарищ Гога, вышки 5G тоже будешь громить, когда они появятся?
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