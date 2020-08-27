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≡ "Деньги в землю закопают!" - как делают детскую площадку в костанайском дворе
 
 
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§ NG.kz
"Деньги в землю закопают!" - как делают детскую площадку в костанайском дворе
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39709

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео и жалобу на работы по строительству детской площадки во дворе дома по адресу ул. Темирбаева 11/1 прислала подписчица @anastassiyagachinskaya. По словам женщины, детскую площадку ставят не по уровню, и в результате она будет наклонной.
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§ Гога
Re: "Деньги в землю закопают!" - как делают детскую...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2774

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 27.08.20 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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