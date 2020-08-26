сайлау курманов Re: Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4027

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:05 Перед новым годом была заказана крупная партия продукции которую решили проверить на подлинность по вайпону, ну это сервис такой. Трафика на телефоне не хватало и тогда я несколько раз по определенному коду запросил ещё трафика, но интернет как будто замер. Конечно, я отказался в конце месяца оплачивать этот дохлый интернет от казтелекома, написал письмо с претензиями, где указал, в случае отказа на мою просьбу аннулировать долг, я автоматически отказываюсь от их услуг. Позже мне звонят, что долг они простили. Что самое удивительное, я злостно не оплачиваю абонентскую плату наивно полагая, что телеком автоматом отключит мне связь, которая действительно была отключена, однако через полгода я узнаю в личном кабинете на меня открыли с подачи алматинского нотариуса исполнительное дело и хотят взыскать пятьдесят тысяч тенге за просрочку в шесть месяцев абонплаты.