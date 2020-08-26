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≡ Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников пострадали несколько фирм в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников пострадали несколько фирм в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39708

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В числе пострадавших - аптека, филиал банка и ТОО «Твой шанс», издатель газеты "Твой шанс" и еженедельника "Наша Газета". Если вам известно о других пострадавших, сообщите об этом в редакцию "НГ" - будем бороться с мошенниками вместе.
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§ костанаец
Re: Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников...
к


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
83

Регистрация:
23.01.10
Отправлено: 26.08.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Якобы с нашей стороны кто-то занёс вирус. Как именно это произошло, нам в «Казахтелекоме» так и не пояснили. Но суд мы проиграли. Отказ в удовлетворении иска мотивировали тем, что оператор связи не несёт ответственность за заражение вирусом АТС.

и давно мини АТС стали подключать к ЛВС предприятия?
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§ electro
Re: Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
354

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 26.08.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый правильный способ избежать подобной "пурги", это, конечно, ОТКАЗАТЬСЯ от услуг АО "Казактелеком". В регионе есть поставщики IP-телефонии, и без КТ обойтись можно (и нужно)
:-[
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§ сайлау курманов
Re: Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4027

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 26.08.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед новым годом была заказана крупная партия продукции которую решили проверить на подлинность по вайпону, ну это сервис такой. Трафика на телефоне не хватало и тогда я несколько раз по определенному коду запросил ещё трафика, но интернет как будто замер. Конечно, я отказался в конце месяца оплачивать этот дохлый интернет от казтелекома, написал письмо с претензиями, где указал, в случае отказа на мою просьбу аннулировать долг, я автоматически отказываюсь от их услуг. Позже мне звонят, что долг они простили. Что самое удивительное, я злостно не оплачиваю абонентскую плату наивно полагая, что телеком автоматом отключит мне связь, которая действительно была отключена, однако через полгода я узнаю в личном кабинете на меня открыли с подачи алматинского нотариуса исполнительное дело и хотят взыскать пятьдесят тысяч тенге за просрочку в шесть месяцев абонплаты.
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§ Инквизитоp
Re: Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
113

Регистрация:
18.09.14
Отправлено: 26.08.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была похожая ситуация больше 4 лет назад. И так же "специалист" обнаружил только на 3-й день, когда намотала уже восьмизначная цифра. Суды проиграли, фирма обанкротилась :-(
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§ сайлау курманов
Re: Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4027

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 26.08.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так значит у них, в телекоме это поставлено на поток, иначе другое на ум не лезет. Все население массово отказываются от их услуг, а выживать то как-то надо. Если суды бесконечно на их стороне, надо полагать рука руку моет учитывая кто хозяин этой конторы
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§ berdan
Re: Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников...
berdan


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
75

Регистрация:
06.01.08
Отправлено: 27.08.20 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КТК - полный отстой. Если бы была возможность отказаться от их услуг, с радостью бы согласился... Увы, в частный сектор пока нечем добраться, а 4джи от Билайна не вытянут мою потребность, увы. Телефоном (проводным) уже лет пять не пользуюсь, ибо интернет сервисы - наше ффсйо. Я б с радостью довольствовался выделенкой чисто для инэта...
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