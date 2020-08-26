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≡ Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
 
 
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§ NG.kz
Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39708

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты проводится исключительно в филиалах Национального банка.
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§ drakon
Re: Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19871

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 26.08.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понимаю, зачем их - менять?... :lol: :-o
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§ electro
Re: Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
352

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 26.08.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот "ручной" дизайн надо было отменять еще в 2006 году.
Слов нет... :-x :-x :-x
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§ abaika95
Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4776

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 26.08.20 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Этот "ручной" дизайн надо было отменять еще в 2006 году.Слов нет./



Ваша творческая натура негодует от этой дизайнерской безвкусицы?) Ну вы тонко-духовная личность конечно)




Цитата-/Я не понимаю, зачем их - менять?/

Это вы про канцлера вашего или про дизайн купюр?)
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§ Добринцофф
Re: Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7426

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 26.08.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я не понимаю, зачем их - менять?...

То же никогда не понимал этот обмен.
Кому они мешают?Изымайте потихоньку из оборота.
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