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≡ С 31 августа откроются тренажёрные залы, театры, нацпарки. Возобновится движение междугородних автобусов
 
 
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§ NG.kz
С 31 августа откроются тренажёрные залы, театры, нацпарки. Возобновится движение междугородних автобусов
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39708

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Межведомственная комиссия по нераспространению Covid-19 одобрила второй этап послаблений ограничительных мер в деятельности объектов, сообщается на сайте премьер-министра.
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§ electro
Re: С 31 августа откроются тренажёрные залы, театры, нацпарки....
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
352

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 26.08.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В выходные так и будете локдаунить? О! Есть словцо получше! Локдаунировать :lol:
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Если они оставят это в силе, значит 100% связь с французом.
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§ maxsaf
С 31 августа откроются тренажёрные залы, театры, нацпарки. Возобновится движение междугородних автобусов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7427

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
выходные

По вашему лучше локдаунить в рабочие дни, чтобы экономика быстрее колом встала?
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