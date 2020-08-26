abaika95 Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4776

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:47 Цитата-/Этот "ручной" дизайн надо было отменять еще в 2006 году.Слов нет./







Ваша творческая натура негодует от этой дизайнерской безвкусицы?) Ну вы тонко-духовная личность конечно)









Цитата-/Я не понимаю, зачем их - менять?/



Это вы про канцлера вашего или про дизайн купюр?)