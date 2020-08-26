abaika95 Re: Решение по делу о наказании заместителя акима Костаная... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4776

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:10 Прокуратура этим делом сама себя топит



Когда люди будут вопрошать куда смотрит прокуратура когда на дворе царит коррупция и воровство? прокуратура будет отвечать что бегает по судам чтобы наказать зам акима и агенство по делам госслужбы за то что те якобы нарушили права инвалидов.....



Любому понятно что это либо личное либо план,либо личный план