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≡ Решение по делу о наказании заместителя акима Костаная принял экономический суд
 
 
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§ NG.kz
Решение по делу о наказании заместителя акима Костаная принял экономический суд
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39707

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Наша позиция не поменялась, - заявил в прениях заместитель начальника управления прокуратуры области Самат НУРКУТЕРГЕНОВ. - Мы считаем, что Рустем Каркенов принял властное решение, создал условия для дискриминации инвалидов по зрению.
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§ abaika95
Re: Решение по делу о наказании заместителя акима Костаная...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4776

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 26.08.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура этим делом сама себя топит

Когда люди будут вопрошать куда смотрит прокуратура когда на дворе царит коррупция и воровство? прокуратура будет отвечать что бегает по судам чтобы наказать зам акима и агенство по делам госслужбы за то что те якобы нарушили права инвалидов.....

Любому понятно что это либо личное либо план,либо личный план
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§ Ainagulsu
Re: Решение по делу о наказании заместителя акима Костаная...
A


(Пользователи)
Сообщений:
8

Регистрация:
10.02.20
Отправлено: 26.08.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это что же получается? диссовет фикция? зачем тогда он нужен? госорганы тогда могут не исполнять их решений. Зачем себя так дискредитировать.
А прокуратура? куда лезут? зачем им это? ну займитесь вы реальными делами
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§ сайлау курманов
Re: Решение по делу о наказании заместителя акима Костаная...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4024

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 26.08.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо прокурору за этот день поставить прогул, попутно взыскать с него за то что отвлек от других дел судью и других. И вдовесок понизить в чинах.
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