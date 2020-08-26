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≡ Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
 
 
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§ NG.kz
Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39706

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты проводится исключительно в филиалах Национального банка.
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§ drakon
Re: Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19870

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 26.08.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понимаю, зачем их - менять?... :lol: :-o
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