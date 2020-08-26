abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #12531





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4775

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:43 Цитата-/Штази - это МГБ, ГДРовское.Я не ошибся/







Вкурсе, но в сортах вашего немецко-мгбншного г* добра не разбераимси кто там за вами следит)







Цитата-/Мигрант, это человек, мигрирующий, внутри страны.Например Абляйка мигрировал из Тургая, в КОстанай./







Да просто для вас я опустил слово "трудовой" т.к. из вас Дракон труд мигрант никакой наверно) поехали на старости лет на новую родину просрочку кушать) а так да,вы бывший зек грамотнее меня,куда мне до вас то?)