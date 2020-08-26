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≡ Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
 
 
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§ NG.kz
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39704

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. При этом отмечается, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе.
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§ alex_60
Re: Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9065

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такая еще информация

///Вакцина для поставки в Казахстан будет произведена одним из международных партнеров Российского фонда прямых инвестиций. ///
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