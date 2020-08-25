





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4773

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 15:56 Цитата-/мамка...аналогии../







Бабка или бабушка Европы)

Хотя есть ещё один рудимент в виде Елизаветы 2

И вообще всех монархов Европы,их можно интересно считать диктаторами?

Или диктатор обязательно плебей дорвавшийся до власти? А они по 300 лет детям передают трон, то они законные представители

А монархи ближнего востока? Они диктаторы или демомократические лидеры? Тогда Асад типичный монарх и Алиев тоже

И если наш бывший президент передаст трон дочери то это же вполне по европейки и по саудовскоарабски,никто же не должен возмутиться?)