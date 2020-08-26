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§ NG.kz
Названы самые популярные авто у казахстанцев
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39704

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, какие автомобили больше всего предпочитают казахстанцы, рассказали в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром". Наибольшей популярностью среди казахстанских автовладельцев, по данным союза, пользуется LADA.
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§ alex_60
Re: Названы самые популярные авто у казахстанцев
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9065

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//194 автомобиля на 1 000 жителей./
по другому на 333 семьи( три человека в семье.)
получается примерно только половина семей имеет авто .
а по количеству машин и пробок на улицах
этого не скажешь.
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§ Козлов я
Re: Названы самые популярные авто у казахстанцев
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1709

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 26.08.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наибольшей популярностью среди казахстанских автовладельцев, по данным союза, пользуется LADA.
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§ Сабыр
Re: Названы самые популярные авто у казахстанцев
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
401

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А самая лучшая лада-это ценой за 400К и на рос учёте. Ездий как хочешь, если что бросил или разбил.
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§ alex_60
Re: Названы самые популярные авто у казахстанцев
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9065

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то информации по ЗАЗ- м нет.
а между тем в Москве он популярен
///Красный «Запорожец» угнали в столице. Инцидент произошел на востоке города. Подробности уточняются. ///
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