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≡ Уборщица подала в суд на работодателя, узнав о своей зарплате в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Уборщица подала в суд на работодателя, узнав о своей зарплате в Алматы
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39702

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она узнала от бухгалтера, недавно принятой на работу, о том, что положенная ей к выдаче на руки заработная плата не соответствует той, которую выдавали.
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§ сайлау курманов
Re: Уборщица подала в суд на работодателя, узнав о своей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4022

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 26.08.20 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответчик легко отделался, если посчитать недоплата с тринадцатого года около три с половиной лямов. Раз трудовую возвращает, видимо решили полюбовно разойтись.
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§ Гриня
Re: Уборщица подала в суд на работодателя, узнав о своей...
Г


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
697

Регистрация:
11.04.12
Отправлено: 26.08.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если это ТОО,значит директор или гл.бух регулярно тырили у учредителя денежку.Интересно,воровал бывший бухгалтер значит? или всё-же директор и забыл предупредить нового бухгалтера? Было-бы ГКП -былобы очередное уголовное дело о коррупции,а так обворовывали бизнесмена,он всё простит,шумихи не хочет.
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