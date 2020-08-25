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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2772

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 25.08.20 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Флуд совсем засох ?? :-o
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9061

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главные новости Казахстана и мира на сегодня,
исходя из ленты нура.

Камшат Жолдыбаева снялась на байке без бюстгальтера
23-летняя жена Бибера в дерзком бикини заворожила фанатов .
Аружан Джазильбекова блеснула стройными ногами в мини-бикини.
Бритни Спирс опубликовала очередной ролик с домашними танцами в откровенном наряде.
Мокрая Алтынай Жолдыбаева в экстремальном мини произвела фурор .
Ольга Серябкина взбудоражила народ мокрой грудью .
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1966

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 26.08.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
главные новости...



Впечатляющие новости!
Превращаете флуд в форум "для мужчин"?
Ибо женщинам наплюнуть на эти "новости". Мы сами чертовски милы и очаровательны :-) ;-)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19866

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 26.08.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Мы сами чертовски милы и очаровательны :-) ;-) Профайл

Цитата:
alex_60:
на байке без бюстгальтера


Таноми, без вашей фотки - не верю... :lol: :oops: :-) ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1966

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 26.08.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
без вашей фотки - не верю...



Ишь ты! :oops:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4771

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 26.08.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Камшат Жолдыбаева снялась на байке без бюстгальтера

Мокрая Алтынай Жолдыбаева в экстремальном мини произвела фурор

Что там за семейка такаЯ?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4771

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 26.08.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/главные новости Казахстана и мира на сегодня,исходя из ленты нура./



Хорошие позитивные новости такие и должны быть везде)
Про очередное убийство негра,отравление овального и протесты в белорусси и в интернетах хватает
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9061

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зарубежные новости из мира животных.

//В канадской провинции Саскачеван женщина погибла в зубах черного медведя во время телефонного разговора с отцом. Об этом пишет CTV News.//

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов.

[Исправлено: alex_60, 26.08.2020 - 13:22]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4771

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 26.08.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/канадской провинции Саскачеван женщина погибла в зубах черного медведя/



Дикость какая,новость на уровне что в каком нибудь индийском штате женщину загрыз тигр
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9061

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пять дней осталось до конца лета..
лето 2020 ..
интересно школьники будут писать сочинение "как я провел лето"
в этом году.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9061

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пишут что в соцсетях немецких задаются вопросом,
почему Меркель пригласила как гостя и лечит фашиста.
и за чей счет банкет.
при этом отказывает в лечении бывших малолетних
узников фашистских концлагерей,

[Исправлено: alex_60, 26.08.2020 - 14:51]
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