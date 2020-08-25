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≡ Экошпон на межкомнатных дверях: плюсы и минусы
 
 
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§ NG.kz
Экошпон на межкомнатных дверях: плюсы и минусы
N

Я робот
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Сообщений:
39698

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данный момент рынок пестрит разнообразием межкомнатных дверей, изготовленных из различных материалов. Наиболее распространённый из них — экошпон, потому что он долго служит, недорого стоит и красиво выглядит. Этот материал имеет как свои преимущества, так и недостатки.
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§ сайлау курманов
Re: Экошпон на межкомнатных дверях: плюсы и минусы
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4021

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 25.08.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По периметру ставьте хорошие рейки чтоб каркас был крепкий, однажды решил подогнать под дверной проем и решил лишнее отстругать электрорубанком и буквально через два сантиметра наткнулся на пустоту, пришлось выбросить.
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