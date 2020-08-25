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≡ Кому тротуар, а кому парковка
 
 
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§ NG.kz
Кому тротуар, а кому парковка
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39698

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Частенько хожу по улице 40 лет Октября в Затобольске, в районе перекрёстка с улицей Школьной и частенько вижу одну и ту же картину: на очень узкой обочине стоит одна и та же машина. Обочина очень узкая и людям приходится обходить эту машину, выходя на дорогу навстречу транспортному потоку, что очень опасно.
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§ yudjin
Re: Кому тротуар, а кому парковка
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6882

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 25.08.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемый (ая), имейте совесть!

Вот всё тоже самое напишите на листочке, положите на лобовое стекло и придавите кирпичом. ;-)
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§ Сергей kst
Re: Кому тротуар, а кому парковка
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
222

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам фото явного нарушения ПДД.Одно "письмо счастья"хозяину авто,и проблема уйдет.
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§ ZXC
Re: Кому тротуар, а кому парковка
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
101

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 25.08.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью дороги, с полным или частичным заездом на него, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам при условии, что это не будет препятствовать движению пешеходов.

Статья 597Нарушение правил остановки или стоянки ТС 1. Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 настоящей статьи, влечёт штраф в размере 5 МРП (12 625 тенге). 2. Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке влекут штраф в размере 10 МРП (25 250 тенге).
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§ ZXC
Re: Кому тротуар, а кому парковка
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
101

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 25.08.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну на 12 625 тенге он штраф точно заработал.
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§ Козлов я
Re: Кому тротуар, а кому парковка
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1705

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 25.08.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
положите на лобовое стекло и придавите кирпичом.
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§ сайлау курманов
Re: Кому тротуар, а кому парковка
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4021

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 25.08.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй раз эту записочку на кирпич надо закреплять с размаху, бывают упертые люди как моя внучка. Говоришь- нельзя! Она наоборот делает пока хорошего подзатыльника не получит
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