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≡ Навальный был отравлен – немецкие врачи
 
 
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§ NG.kz
Навальный был отравлен – немецкие врачи
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39696

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен, сообщает немецкая клиника Charité. Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.
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§ MAN
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
88

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 25.08.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЮЛЯ ушла за ледорубом. У неё буквы кончились.
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§ юля елиссева
Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1680

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MAN:
ЮЛЯ ушла за ледорубом

ледоруб и яды это оружие дрожащих перед своими оппонентами диктаторов. Хотя, вот, Таракан от страха уже и за автомат схватился. Завтра вместо Путина появится другой диктатор вы и ему молиться начнете. А если тот еще и новые территории захватит. так вообще будете биться в экстазе.

[Исправлено: юля елиссева, 25.08.2020 - 15:30]
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§ nmv85
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
72

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас свезли в Строгино или Мневники
В типовые вселили дома
И живут в тех домах шизофреники
И не знают,что сходят с ума.
Неизвестно, как это случается
Вдруг случается,нас не спрося
С тем случается,с этим случается
И безумеет нация вся!!!
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§ таноми52
Навальный был отравлен – немецкие врачи
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1964

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 25.08.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:
И безумеет нация вся!!!



А впрочем, что мне сердце гложет?
Уймитесь, мысли-палачи.
Еще и не такое может
Вдруг померещиться в ночи. :-) ;-)
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§ Козлов я
Навальный был отравлен – немецкие врачи
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1704

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 25.08.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Еще и не такое может Вдруг померещиться в ночи.
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§ nmv85
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
72

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитайте произведение Габриэля Гарсиа Маркеса "Осень патриарха" как раз в красках описаны нынешние действия в Беларуси, да и по сути то, что творится сейчас во всем мире.
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§ abaika95
Навальный был отравлен – немецкие врачи
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4767

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 25.08.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Прочитайте произведение Габриэля Гарсиа Маркеса "Осень патриарха/


Все постсоветское пространство и есть косплей на латинскую Америку,те же герои,те же события и ландшафты начиная от карикатурных диктаторов кончая банановой экономикой

И батька пытался дёшево повторить президента Альенда вышедшего с автоматом отстаивать свое президентство и история с Навальным типичная латиноамериканская заварушка, так что, кто знает историю латинской Америки вполне может спрогнозировать дальнейшие движения в наших странах
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