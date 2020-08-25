юля елиссева Навальный был отравлен – немецкие врачи #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1680

Регистрация: 14.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:29 Цитата: MAN:

ЮЛЯ ушла за ледорубом

ледоруб и яды это оружие дрожащих перед своими оппонентами диктаторов. Хотя, вот, Таракан от страха уже и за автомат схватился. Завтра вместо Путина появится другой диктатор вы и ему молиться начнете. А если тот еще и новые территории захватит. так вообще будете биться в экстазе.



[Исправлено: юля елиссева, 25.08.2020 - 15:30]