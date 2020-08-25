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≡ Нарушал ли ситиборд? - По делу о повреждении рекламного баннера двухэтажным автобусом опросили эксперта
 
 
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§ NG.kz
Нарушал ли ситиборд? - По делу о повреждении рекламного баннера двухэтажным автобусом опросили эксперта
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39695

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела в отношении водителя маршрутного автобуса Евгения Фёдорова продолжается в Специализированном административном суде. 24 августа дали показания сотрудники полиции и акимата Костаная.
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§ сайлау курманов
Re: Нарушал ли ситиборд? - По делу о повреждении рекламного...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4019

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 25.08.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой бессовестные и упертый адвокат у рекламщика, видно невооружённым глазом, что они виноваты, но всё равно утверждают своё. Ещё имеют наглость судиться. Или тянут время. Пока опять кто-нибудь не зацепил этот плакат надо убрать его. А вдруг дети сидели бы на том автобусе
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§ Naimad
Re: Нарушал ли ситиборд? - По делу о повреждении рекламного...
N


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
06.08.20
Отправлено: 25.08.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Минимальное расстояние от рекламного объейкта до края дороги должно быть 5 метров..." - https://www.ng.kz/modules/newspaper/print.php?numberid=700&storyid=25744
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