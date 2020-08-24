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≡ Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39695

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 24.08.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активистку Камиля Тюлебаева ужасают условия содержания дельфинов в Казахстане. Казахстанцы собирают подписи против дельфинариев. Зоозащитники обратились к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить животных.
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§ Сергей kst
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
222

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Дело дошло до оскорбления оппонентов.


Речь не о Вас,а о недозоозащитниках.И о однобоком их мнении.Очень уж избирательно они защищают животных.И создается впечатление,что подзащитными становятся те,с которыми проще и легче.К примеру- почему бы не встать на защиту животных,которых выращивают,чтобы убить???Элементарно,-потому что это невозможно,животноводство никто не отменит!Куда проще с дельфинариями и зоопарками.Их нужно закрыть!!!-говорят зоошизики. Не о том,что есть международные стандарты о содержании дельфинариев и зоопарков, которых обязаны придерживаться владельцы последних.Нет,просто закрыть!А что будет с животными с зоопарка на воле "зоозащитники" не подумали,ладно,медведя,рысь и еще некоторых можно в заповедник,а "африканцев" теплолюбивых куда? Дельфинов куда?В Каспийском их нет и не было,даже останков не найдено.Остается только Черное или Средиземное моря,тоже проблема-транспортировка морских по суше.Очень сложно и дорого.
Поэтому то,что они делают, не защита,а щизофрения.
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§ Сергей kst
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
222

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Соглашусь.Ибо начало уже положено

И я не против,но только не так как хотят защитнички.Нужно все продумать,планомерно отказаться от зоопарков,сделать к примеру огороженных заповедных зон больше,где животные находятся в естественной среде.
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§ Елена Пикельная
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Е


(Журналисты)
Сообщений:
427

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 25.08.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
проблема-транспортировка морских по суше.Очень сложно и дорого.

Да? А передвижные дельфинарии? Таскают их по всему СНГ туда-сюда неоднократно. Так что, один раз довезти до Черного моря или до ДВ - нормально. Рейса обратно же не будет. А там, перед выпуском на волю, реабилитация в местных дельфинариях или океанариумах, где проводится научная работа, а не в развлекушных. Вот так надо делать по-умному. И не надо ставить психиатрические диагнозы. Вы не психиатр.
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§ таноми52
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1961

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 25.08.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
К примеру- почему бы не встать на защиту животных,которых выращивают,чтобы убить??


О чём, вообще, спор?
Человечество нуждается в забое ДОМАШНИХ животных, чтобы выжить!
А зависит ли выживание от зоопарков и дельфинариев?
В одном фантастическом романе прочитала о рогатом скоте, который не забивают, а в нужное время просто СНИМАЮТ слои созревшего мяса, и животное продолжает жить. Вот когда наука дойдёт в животноводстве до такого уровня, вопрос отпадёт сам собой.
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§ таноми52
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1961

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 25.08.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Нужно все продумать,планомерно отказаться



А никто и не требует: вот завтра с 8-ми утра повсеместно запретить!
Чтобы над этими вопросами человечество начало задумываться и планомерно решать, необходимо постоянно будировать эти темы. А не тихо молчать в тряпочку, потому что, а куда деть тех животных, которые сейчас в зоопарках и дельфинариях... Разве это препятствие?
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§ Сергей kst
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
222

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Даже один рейс дорого обойдется.Кто его оплатит?Хозяин дельфинария?- Врятли.Государство?,хм,сомневаюсь.
Естественно я не психиатр,поэтому это не диагноз.Но то,как они предлагают это сделать-никакого плана, предложений по реализации их задумки,просто закройте и все!
Они наверное еще и деньги собирают,эти активисты.Ох уж этот ковид,столько дельцов и активистов активизировалось.Они мне напоминают местных Костанайских "защитников",которые купили вет.кабинет-"Зоодиагностику",где рентгенолог не может отличить у собаки колено от заплюсневого(скакательного сустава).
Это я к тому,что в таком деле дилетантов быть не должно-как в зоозащите,так и в ветеринарии.А получается наоборот-зоошизы,которым лишь бы бездумно воротить,и коновалы,которые кроме вакцинации и стерилизации ничего не умеют.(за исключением едениц).
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§ Елена Пикельная
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Е


(Журналисты)
Сообщений:
427

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 25.08.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Они наверное еще и деньги собирают,эти активисты.

Есть доказательства?
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§ Сергей kst
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
222

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Человечество нуждается в забое ДОМАШНИХ животных, чтобы выжить!

Да что Вы говорите?Мясо прекрасно заменяют множество других продуктов.Не надо оправдывать массовые убийства животных выживанием.
Знаете,действительно,о чем спор?
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§ Victor Yang
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13125

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 25.08.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Это от безнадёжности доказать свою правоту?

А в чем правота? Я считаю что не отпускать животных на волю нужно, а содержать как положено. И не надо отказываться от зоопарков. Пусть они будут в мегаполисах, пусть они будут дорогими, но полностью отказываться от них не стоит. И снобизм по этому поводу ничем не отличается от снобизм веганов, хотя веганы более последовательны в своих действиях. А тут поставили вопрос ребром - убить на еду дельфинов будет, получается, лучше, чем их показывать людям - и пошли советы "читать, хотя это непривычно". И ещё Пикельной: хвост - это атавизм - он не у всех людей есть и лучше вам молчать о том что он есть у вас.
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