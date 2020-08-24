Victor Yang Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии #38





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 13125

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:07 Цитата: таноми52:

Это от безнадёжности доказать свою правоту?

А в чем правота? Я считаю что не отпускать животных на волю нужно, а содержать как положено. И не надо отказываться от зоопарков. Пусть они будут в мегаполисах, пусть они будут дорогими, но полностью отказываться от них не стоит. И снобизм по этому поводу ничем не отличается от снобизм веганов, хотя веганы более последовательны в своих действиях. А тут поставили вопрос ребром - убить на еду дельфинов будет, получается, лучше, чем их показывать людям - и пошли советы "читать, хотя это непривычно". И ещё Пикельной: хвост - это атавизм - он не у всех людей есть и лучше вам молчать о том что он есть у вас.