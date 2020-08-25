Сергей kst Навальный был отравлен – немецкие врачи #19 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 222

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:12 Цитата: Кушмурунец23:

нашли следы крысиного яда. У Владимира Владимировича видно уже отрава закончиласььььь



Ну вот,хот что-то помимо алкоголя нашли.А вообще странно,его прессекретарь сразу заявила об отравлении,еще врачи анализы не взяли,а она уже уверенно заявила.

Вдруг не выживет Навальный,(не дай Бог конечно, пожелаем ему выздоровления)скажут кремль убирает инакомыслящих,как Березовского.

А помните случай с "великим" реформатором Гайдаром?Когда во время лекции в Дании ему стало плохо,аж пена со рта пошла.Его отвезли в местную больницу.А когда очнулся,не дожидаясь докторов и анализов,сбежал в Российское посольство и затем улетел на родину.Побоялся,что сделают сакральной жертвой в борьбе с не демократичной Россией.И еще дал интервью в российских СМИ,что это не было отравлением,а просто стало плохо...Быстро смекнул,что к чему.