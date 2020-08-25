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≡ Навальный был отравлен – немецкие врачи
 
 
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§ NG.kz
Навальный был отравлен – немецкие врачи
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39695

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен, сообщает немецкая клиника Charité. Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.
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§ Yorik
Навальный был отравлен – немецкие врачи
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
908

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 25.08.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
уже отписалась

Вата у вас в голове. Плотный такой пропагандистский ком из скрипалей, навальных, троцких и прочих "жертв" режима ;-)
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§ Козлов я
Навальный был отравлен – немецкие врачи
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1702

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 25.08.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Вата у вас в голове.
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§ таноми52
Навальный был отравлен – немецкие врачи
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1961

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 25.08.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов я:
Цитата:"Я девушка б/у"

По ассоциации вспомнился анекдот
"Какая женская профессия на "б" начинается, на "ь" кончается?"
Библиотекарь! Но то что вы подумали, наше хобби":-) ;-)
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§ юля елиссева
Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1680

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же любит народ диктаторов! Ехали бы все любители Путлера на ПМЖ в Туркменистан или Северную Корею. Там диктаторы более сурьёзные, нежели этот ботоксный карлик. Или езжайте в Беларусь защищать путлеровского дружка Таракана. Таракан вам и автоматы выдаст.

[Исправлено: юля елиссева, 25.08.2020 - 14:04]
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§ Сергей kst
Навальный был отравлен – немецкие врачи
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
222

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
нашли следы крысиного яда. У Владимира Владимировича видно уже отрава закончиласььььь

:lol:
Ну вот,хот что-то помимо алкоголя нашли.А вообще странно,его прессекретарь сразу заявила об отравлении,еще врачи анализы не взяли,а она уже уверенно заявила.
Вдруг не выживет Навальный,(не дай Бог конечно, пожелаем ему выздоровления)скажут кремль убирает инакомыслящих,как Березовского.
А помните случай с "великим" реформатором Гайдаром?Когда во время лекции в Дании ему стало плохо,аж пена со рта пошла.Его отвезли в местную больницу.А когда очнулся,не дожидаясь докторов и анализов,сбежал в Российское посольство и затем улетел на родину.Побоялся,что сделают сакральной жертвой в борьбе с не демократичной Россией.И еще дал интервью в российских СМИ,что это не было отравлением,а просто стало плохо...Быстро смекнул,что к чему.
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§ таноми52
Навальный был отравлен – немецкие врачи
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1961

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 25.08.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
ботоксный карлик.



Выражение из соц. сетей, пущенное в оборот во времена процветания майдана. Понятно кем. Тогда, когда даже высшие чины Хохляндии не стеснялись называть лидера соседней страны ПУБЛИЧНО "х...ло"! Что говорило об их уровне развития, который и привёл страну в"ж...пу".
Навряд ли Президент пользуется ботоксом, а если и пользуется, то в этом криминала нет. 21-й век на дворе.
Сказать:" Ты пользуешься ботоксом" всё равно, что сказать:"Ты дурак, потому что у тебя уши холодные..." Таков уровень аргументов
На счёт "карлика"... У Путина рост равен росту Назарбаева. Кто-нибудь, когда-набудь называл Лидера нации карликом?

[Исправлено: таноми52, 25.08.2020 - 14:43]
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§ таноми52
Навальный был отравлен – немецкие врачи
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1961

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 25.08.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как категорично:"Навальный был отравлен"!
НЕ -"Навальный чем-то отравился", а именно "отравлен"!
Дальше просто напрашивается Ф.И.О. отравителя!
Приёмы информационной войны!

[Исправлено: таноми52, 25.08.2020 - 14:29]
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§ юля елиссева
Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1680

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Тогда, когда даже высшие чины Хохляндии

Слово "Хохляндия" также говорит о вашем уровне развития. Примитивный кухонный национализм.
Цитата:
таноми52:
называть лидера соседней страны ПУБЛИЧНО "х...ло"

а как еще они должны называть того, кто оттяпал вероломно Крым и устроил бойню на Донбассе? Представляю, если бы в годы ВОВ Сталин называл бы Гитлера другом, братом или соседом.
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§ таноми52
Навальный был отравлен – немецкие врачи
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1961

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 25.08.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
а как еще они должны называть того, кто оттяпал вероломно Крым и устроил бойню на Донбассе?


Ну если Вы согласны, что первые лица государства могут ПУБЛИЧНО МАТЕРИТЬ лидера другой страны, то не является ли это примитивным кухонным мышлением тёток с базара?
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§ таноми52
Навальный был отравлен – немецкие врачи
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1961

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 25.08.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Слово "Хохляндия" также говорит о вашем уровне развития.



Кстати, я на четверть хохлушка, и не вижу в этом слове ничего обидного
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§ yudjin
Навальный был отравлен – немецкие врачи
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6881

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 25.08.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

можно, в качестве расширения кругозора узнать, как "Юля" называет президента Азербайджана... всех двух?
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§ Yorik
Навальный был отравлен – немецкие врачи
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
908

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 25.08.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
оттяпал вероломно

Юлия, я должен извиниться.
Плотность и объём ватного пропагандистского кома в вашей голове были мною грубо недооценены. Каюсь, исправлюсь ;-)
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§ юля елиссева
Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1680

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
как "Юля" называет президента Азербайджана.

Мой господин! Так я его называю! :)) А вообще, понятия не имею как называют этого диктатора. Надо будет поспрошать у знакомых азербайджанцев. А ежели они захотят свергнуть Алиева, то буду только поддерживать это стремление!

[Исправлено: юля елиссева, 25.08.2020 - 15:38]
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§ юля елиссева
Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1680

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Юлия, я должен извиниться.

ты главное ватой лучше утепляйся!Зима скоро! Отморозишь без ваты и мозг и хозяйство
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§ юля елиссева
Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1680

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 15:18
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