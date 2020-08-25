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≡ Навальный был отравлен – немецкие врачи
 
 
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§ NG.kz
Навальный был отравлен – немецкие врачи
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39695

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен, сообщает немецкая клиника Charité. Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.
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§ Yorik
Навальный был отравлен – немецкие врачи
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
907

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 25.08.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
уже отписалась

Вата у вас в голове. Плотный такой пропагандистский ком из скрипалей, навальных, троцких и прочих "жертв" режима ;-)
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* Козлов я
Навальный был отравлен – немецкие врачи
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1702

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 25.08.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Вата у вас в голове.
Профайл
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