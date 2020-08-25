сайлау курманов Re: Нарушал ли ситиборд? - По делу о повреждении рекламного... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4019

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:17 Какой бессовестные и упертый адвокат у рекламщика, видно невооружённым глазом, что они виноваты, но всё равно утверждают своё. Ещё имеют наглость судиться. Или тянут время. Пока опять кто-нибудь не зацепил этот плакат надо убрать его. А вдруг дети сидели бы на том автобусе