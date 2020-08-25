alex_60 Навальный был отравлен – немецкие врачи #6 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9055

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:03 кому он уже нафиг нужен.

отработанный материал.

пить надо меньше.

а немецкие врачи...

как будто кто то ожидал другого.

траванулся, но не знаем чем...

как смешно.

они,эта клиника, в свое время Ющенко поставили диагноз- отравление диоксином,

хотя что то потом он ни разу больше не делал анализы на диоксин,

а он из организма не выводится, на всю жизнь.

или кто то там пробиркой трес на весь мир, что вот доказательство

что у Хуссейна химическое оружие.

которого не нашли, а страну разрушили.



[Исправлено: alex_60, 25.08.2020 - 10:56]