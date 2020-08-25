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≡ Навальный был отравлен – немецкие врачи
 
 
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§ NG.kz
Навальный был отравлен – немецкие врачи
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39695

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен, сообщает немецкая клиника Charité. Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.
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* юля елиссева
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1674

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не впервой Путлеру травить инакомыслящих.. Полоний, новичок.. скоро узнаем каким ядом Навального траванули
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§ Victor Yang
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13123

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 25.08.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё одна сакральная жертва.
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§ Сергей kst
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
215

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх Леша Леша,не бережете вы себя.Снова Путин травит истинных патриотов России,борцов с режимом,яростных поборников справедливости,радеющих за простой российский народ.
Молодой,не пьет не курит,а тут,хайли лайкли ,отравили.
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§ ACROS
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
927

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 25.08.20 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он же в коме: и как "публичное сообщение" - пойдёт ему на пользу?

Скучно будет без него - так хоть узнавали у КОГО и ЧТО есть; дети каких ПАТРИОТОВ России учатся за границей и какую НЕДВИЖИМОСТЬ в ЗАГНИВАЮЩЕМ и ненавистном Западе ОНИ имеют; кто КОМУ и ЗА ЧТО подарил недвижимость и так далее.
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§ yudjin
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6880

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 25.08.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они заверили, что «в моче обнаружен алкоголь и кофеин»

Нефиг в самолете кофе с коньяком глушить)

Цитата:
юля елиссева:
Полоний, новичок.. скоро узнаем каким ядом Навального траванули

Смотри, краской для принтера тоже можно отравиться ;-)
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§ alex_60
Навальный был отравлен – немецкие врачи
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9055

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 25.08.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кому он уже нафиг нужен.
отработанный материал.
пить надо меньше.
а немецкие врачи...
как будто кто то ожидал другого.
траванулся, но не знаем чем...
как смешно.
они,эта клиника, в свое время Ющенко поставили диагноз- отравление диоксином,
хотя что то потом он ни разу больше не делал анализы на диоксин,
а он из организма не выводится, на всю жизнь.
или кто то там пробиркой трес на весь мир, что вот доказательство
что у Хуссейна химическое оружие.
которого не нашли, а страну разрушили.

[Исправлено: alex_60, 25.08.2020 - 10:56]
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§ Yorik
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
907

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 25.08.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
не впервой Путлеру травить инакомыслящих

Еще одна жертва пропаганды :-)
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* юля елиссева
Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1674

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Еще одна жертва пропаганды

да, жертва и искренне верю, что Троцкий в своё время тоже сам себя ледорубом прикончил..
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§ Yorik
Навальный был отравлен – немецкие врачи
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
907

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 25.08.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
искренне верю

И Троцкого тоже он? Вот же злодей :-)
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§ MAN
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
87

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 25.08.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
да, жертва и искренне верю, что Троцкий в своё время тоже сам себя ледорубом прикончил..

Не надо Троцкого тянуть в 21 век. Для того времени эта акция была логичной.Ну а если Вы так уверены в виновности Путина и идеологически ненавидите Путина В.В.. Ну что же, ледоруб Вам в руки.
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* юля елиссева
Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1674

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вся вата в защиту Путлера уже отписалась?
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§ abaika95
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4765

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 25.08.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде все взрослые люди а как обычные хомячки Навального ведутся на дешёвый триггер в виде дяди Юли,он тут роль отыгрывает антипутиниста чтобы все отписались в Вовину защиту) тактика стара как мир
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§ Кушмурунец23
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
480

Регистрация:
18.05.12
Отправлено: 25.08.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дешёвый триггер в виде дяди Юли,он тут роль отыгрывает антипутиниста чтобы все отписались в Вовину защиту) тактика стара как мир

8-) :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Кушмурунец23
Навальный был отравлен – немецкие врачи
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
480

Регистрация:
18.05.12
Отправлено: 25.08.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько пука из за "ничего" 8-)
Новое сообщение мировых сми в организме Н. нашли следы крысиного яда.
У Владимира Владимировича видно уже отрава закончиласььььь

[Исправлено: Кушмурунец23, 25.08.2020 - 12:51]
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