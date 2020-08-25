NG.kz Кому тротуар, а кому парковка N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39695

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:47 Частенько хожу по улице 40 лет Октября в Затобольске, в районе перекрёстка с улицей Школьной и частенько вижу одну и ту же картину: на очень узкой обочине стоит одна и та же машина. Обочина очень узкая и людям приходится обходить эту машину, выходя на дорогу навстречу транспортному потоку, что очень опасно.

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