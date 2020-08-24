ladas Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии #18 l





(Пользователи) Сообщений: 14

Регистрация: 16.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:32 Чем дельфины отличаются, от других млекопитающих и вообще живых существ? Не заводите кошек и собак! С вами они будут мучаться, им будет лучше в дикой природе! Они не говорите мне что они давно одомашнены (одомашнивание - это преступление против природы), когда ведь были дикими. Давайте закроем все зоопарки, цирки и т.д. А то что общение с животными прививает человеку гуманизм, сострадание, любовь и вообще делает его человечным. С этим как? Да дельфинарии не закрывать надо, а наоборот открывать в каждом городе. Или хотя бы небольшие зоопарки и посещения их сделать для всех, особенно для детей обязательным. Тогда может быть не будут расти дети с садисткими наклонностями? Которые выкидывают котят, жгут щенков, кидаются камнями в тюленей и вообще моральных уродов. А то что в зоопарках люди работают на сохранение отдельных вымирающих видов или изучают животных для помощи им же, но уже в дикой природе, с этим как?