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≡ Навальный был отравлен – немецкие врачи
 
 
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§ NG.kz
Навальный был отравлен – немецкие врачи
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39693

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен, сообщает немецкая клиника Charité. Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.
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§ юля елиссева
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1672

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 25.08.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не впервой Путлеру травить инакомыслящих.. Полоний, новичок.. скоро узнаем каким ядом Навального траванули
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§ Victor Yang
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13123

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 25.08.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё одна сакральная жертва.
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§ Сергей kst
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
215

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 25.08.20 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх Леша Леша,не бережете вы себя.Снова Путин травит истинных патриотов России,борцов с режимом,яростных поборников справедливости,радеющих за простой российский народ.
Молодой,не пьет не курит,а тут,хайли лайкли ,отравили.
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§ ACROS
Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
927

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 25.08.20 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он же в коме: и как "публичное сообщение" - пойдёт ему на пользу?

Скучно будет без него - так хоть узнавали у КОГО и ЧТО есть; дети каких ПАТРИОТОВ России учатся за границей и какую НЕДВИЖИМОСТЬ в ЗАГНИВАЮЩЕМ и ненавистном Западе ОНИ имеют; кто КОМУ и ЗА ЧТО подарил недвижимость и так далее.
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