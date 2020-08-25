ACROS Re: Навальный был отравлен – немецкие врачи #4 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 927

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:31 Он же в коме: и как "публичное сообщение" - пойдёт ему на пользу?



Скучно будет без него - так хоть узнавали у КОГО и ЧТО есть; дети каких ПАТРИОТОВ России учатся за границей и какую НЕДВИЖИМОСТЬ в ЗАГНИВАЮЩЕМ и ненавистном Западе ОНИ имеют; кто КОМУ и ЗА ЧТО подарил недвижимость и так далее.