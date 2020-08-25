ACROS Re: Минздрав: Детям в дежурных классах не нужно носить перчатки,... #1 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 927

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:03 Цитата://"Насколько я знаю, бюджетом не предусмотрены//



А, нельзя РУКОВОДСТВУ Минздрава, выходя на брифинг заранее предусмотреть всё, в том числе вопросы - за чей счёт приобретение СИЗ школьников ??

Я понимаю ; САМОЛЮБОВАНИЕ и САМОРЕКЛАМА официального представителя Минздрава, но прежде всего: брифинг - это деловая встреча.



Что то стало много ГЛАМУРНЫХ специалистов в министерствах и ведомствах.



Для этих гламурных представителей напоминаю: ВОЗ рекомендует: до 5 лет ношение маски категорически ЗАПРЕЩЕНО; с 6-12 лет по эпизод ситуаций; с 13 и выше ношение масок носит ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер.