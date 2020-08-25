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≡ Минздрав: Детям в дежурных классах не нужно носить перчатки, маски обязательны
 
 
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§ NG.kz
Минздрав: Детям в дежурных классах не нужно носить перчатки, маски обязательны
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39693

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детям, которые будут посещать дежурные классы, не нужно носить перчатки на уроках, заявил официальный представитель Минздрава РК Багдат Коджахметов. Хотя дети и реже заражаются КВИ, они могут быть переносчиком инфекции, отметил официальный представитель Минздрава.
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§ ACROS
Re: Минздрав: Детям в дежурных классах не нужно носить перчатки,...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
927

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 25.08.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://"Насколько я знаю, бюджетом не предусмотрены//

А, нельзя РУКОВОДСТВУ Минздрава, выходя на брифинг заранее предусмотреть всё, в том числе вопросы - за чей счёт приобретение СИЗ школьников ??
Я понимаю ; САМОЛЮБОВАНИЕ и САМОРЕКЛАМА официального представителя Минздрава, но прежде всего: брифинг - это деловая встреча.

Что то стало много ГЛАМУРНЫХ специалистов в министерствах и ведомствах.

Для этих гламурных представителей напоминаю: ВОЗ рекомендует: до 5 лет ношение маски категорически ЗАПРЕЩЕНО; с 6-12 лет по эпизод ситуаций; с 13 и выше ношение масок носит ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер.
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