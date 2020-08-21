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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9054

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зачем зонтик? Нму же мыться - нужно...


человека жалко.
Нельзя так.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19861

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
человека жалко. Нельзя так.

Пришли денег, я ему - передам... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9054

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пришли денег, я ему - передам.


Присвоишь ещё. Аферист блин.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19861

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Присвоишь ещё. Аферист блин.

Врачу, своему, греку - отдам... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9054

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спит. Бомж. В Германии.
У нас они работают.
Смотрел сейчас с лоджии,
Подошли двое, с большим пакетом, обследовали ёмкости для мусора возле подъезда, не на мусорке,
Вытащили банки из под пива,
Допили что в них осталось, потом ногами сплющили и в пакет.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19861

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 22.08.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Спит. Бомж. В Германии.

Ты же сказал, что у нас теперь вдасть - новая.
Думаю, заставят его - работать... :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19861

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 22.08.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вытащили банки из под пива, Допили что в них осталось, потом ногами сплющили и в пакет.

Алекс, у вас банки на вес - принимают? Тогда пиво не надо - допивать... :lol: ;-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7426

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное не - просит.В Понедельеик спрошу у Бюргемайстера...

Просил небось, но жилье выделили бомжу вдали от его привычного маршрута. )))
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9054

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у вас банки на вес - принимают? Тогда пиво не надо - допивать...


Принимают наверное. Раз собирают.
А выпитое компенсируют кое чем думаю.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9054

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты то главный по дойчланд.
Что там алкаша прилетели.
Навального.
Наверное обнаружили самый страшный яд в мире.
Похмелиться дайте ему
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19861

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 23.08.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что там алкаша прилетели.

Я не - встречал... :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19861

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 24.08.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Похмелиться дайте ему



Даже бы не подумал... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9054

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 24.08.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже бы не подумал

Ну им же надо что то сказать.
Они же Немецкие учёные.
Только не могут сказать чем.
Самогон у них наверное не определяется.

[Исправлено: alex_60, 24.08.2020 - 22:14]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19861

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 24.08.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Самогон у них наверное не определяется.


Вот так вот... :lol: ;-)
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