Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новую инфекционную больницу построят в Костанае
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Новую инфекционную больницу построят в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39691

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 24.08.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завершить строительство планируется в октябре. Такая срочность вызвана необходимостью разгрузить действующие больницы и поликлиники. Об этом Служба региональных коммуникаций Костаная сообщила на своей странице в Instagram.
Читать новость
§ arman_kst
Re: Новую инфекционную больницу построят в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
510

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 24.08.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже на общежитие
Профайл
§ drakon
Re: Новую инфекционную больницу построят в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19861

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 24.08.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похожа на KZ ( Концлагерь)... 8-)
Профайл
§ Горожанин_kst
Новую инфекционную больницу построят в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1711

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 24.08.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

"Зона, зона, зона
А на зоне харррашо!
А на зане щас дают кашшу!
Я простой казахстанский дворник,
Получаю 42500...
Лучше я кого-нить зае@@шу!"
Э. Суровый (с)
Из нетленного

[Исправлено: Горожанин_kst, 24.08.2020 - 16:16]
Профайл
§ ladas
Re: Новую инфекционную больницу построят в Костанае
l


(Пользователи)
Сообщений:
14

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 24.08.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть что-то, жители района Аэропорт наверное счастливы))
Профайл
§ drakon
Новую инфекционную больницу построят в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19861

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 24.08.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
жители района Аэропорт наверное счастливы))


Да, теперь диареи можно не бояться... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 57
Пользователей: 0
Всего: 57

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 545.7 Ko | Raw HTML: 56.47 Ko -